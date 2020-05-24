شرطة ولاية الخرطوم تكشف عن نشر ١٨ الف شرطى لتأمين عطلة العيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن نشر ١٨ الف شرطى لتأمين عطلة العيد بولاية الخرطوم و

أكد الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مدير شرطة ولاية الخرطوم هدوء الأحوال الأمنية والجنائية بالمحليات السبع وعزا ذلك الى الإنتشار الشرطي عبر الدوريات والإرتكازات بالمناطق الرئيسية والأحياء والأسواق التجارية مشيرا الى استخدام المراقبة عبر كاميرات الإلكترونية المنشرة على نطاق الولاية والحملات الراتبة لمنع ودرء الجريمة .

وكشف عز الدين للتيار نت مشاركة أكثر من (18) ألف شرطي لتأمين العاصمة مبيناً ان اقسام شرطة الولاية سجلت إنخفاضاً في البلاغات اليومية خاصة الجرائم الواقعة ضد النفس وجرائم الأموال إضافة لعدد من بلاغات مخالفة الحظر الصحي من المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمركبات بينما إرتفعت حصيلة البلاغات الإنسانية عبر الرقم (999) تم التعامل معها .

مشددا على إستمرار الحملات المنعية والإرتكازات وتنفبذ مقررات تمديد الحظر الصحي وقانون الطوارئ دأعياً المواطنين الإلتزام بالموجهات الصحية اللازمة مشيداً بتعاون المواطنين ووعيهم بالإلتزامهحم بالإرشادات الصحية لضمان سلامتهم والآخرين مؤكداً وقوف الشرطة في خندق واحد مع شركاء المرحلة من الكوادر الطبية والصحية والاجهزة الأمنية صد المهددات الصحية وذلك في إطار التلاحم الرسمي والمجتمعي لمجابة خطر فايروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره وتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتوفير السلامة الصحية فضلاً عن إستمرار أعمال الشرطة الكشفية والمنعية والوقائية وبسط الأمن والطمأنينة لمواطني الولاية.