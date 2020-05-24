الخرطوم.. احتجاجات في الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج المئات في مواكب إحتجاجية اليوم السبت، لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم (29 رمضان 1440هـ- 3 يونيو 2019م).

وخرج المحتجون في الصباح الباكر بمناطق بحري وبري وأم درمان وجبرة وأشعلوا النار في الإطارات وأغلقوا الشوارع أمام حركة المارة وقاموا بصناعة التروس التي اشتهرت بها منطقة الاعتصام، ورددوا هتافات وشعارات ثورية، وطالبوا بالقصاص لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ورد حقوق من كانوا سبباً في إزالة النظام السابق.

وتحدى المحتجون حالة حظر التجوال الصحي الشامل التي فرضتها السلطات بعد تفشي جائحة (كورونا)، ولرفضوا الاستماع لمناشدات بعض الكيانات بعدم تنظيم مواكب وإحياء الذكرى بطرق أخرى غير التجمعات.

وشدد المحتجون على تحميل المسؤولية لحكومة الفترة الانتقالية في القصاص لدماء الشهداء، وأكدوا أنهم لن ينسوا ولن يغفروا، وطالب بعضهم اللجنة الوطنية للتحقيق في الحادثة بالإسراع في نشر نتائج التحقيق وعدم المماطلة، ونوهوا إلى أن حقوق الشهداء ودمائهم لن تسقط بالتقادم.

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