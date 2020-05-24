وجدي صالح: نشكر شهداء الثورة الذين جعلوا هذه اللحظات ممكنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال استمرار عمل اللجنة وعدم التراجع الا باسترداد كل اموال الشعب السوداني.

وجدد وجدي فى تصريحات صحفية عهد ثورة ديسمبر وذكرى فض الاعتصام التاسع والعشرين من رمضان الماضي فى استرداد حق الشعب السوداني من النظام البائد والقصاص لأرواح الشهداء الذين جعلوا بدمائهم الطاهرة هذه اللحظات ممكنة .

وقال صالح “نشكر شهداء الثورة الذين جعلوا هذه اللحظات ممكنة ولولا دماءهم لما كنا نعيش هذه اللحظات ، نحن اليوم في جولة ميدانية مع وزير المالية ومحمد الفكي عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين لتفقد نماذج من الأصول التي تم استردادها عبر اللجنة”

وأضاف ” نحن الآن فى مدينة الطفل التي تم استردادها من منظمة الدعوة الاسلامية وهي اكثر من 150 الف متر مربع بجانب عدد من السيارات التي تم استردادها بموجب قانون ازالة التمكين كما طفنا على عدد من المرافق والبنايات المستردة في الخرطوم الفندق الكبير وعفراء مول وفندق السلام روتانا والمرافق التابعة لمنظمة معارج بكافوري بالخرطوم بحري والتي تبلغ 28 مرفقاً وعقاراً و مقر قناة طيبة بكافوري ومزرعة عبدالباسط حمزة وشركة دانفوديو التجارية في المنطقة الصناعية بحري ورئاسة منظمة الدعوة الاسلامية ومنتزه الرياض العائلي الذي تم استرداده من منظمة الدعوة الاسلامية “.