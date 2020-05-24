كباشي يشدد على محاصرة أماكن تواجد الاسلحة غير المرخصة بجنوب كردفان ونزعها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد عضو السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على محاصرة أماكن تواجد الاسلحة غير المرخصة بجنوب كردفان ونزعها، منوها الى وصول لجنة من المركز فى القريب العاجل لنزع السلاح ومصادرة عربات الدفع الرباعى. ودعا قادة الاجهزة الى ضبط منسوبيهم ومحاسبتهم.

واعتبر كباشي خلال مخاطبته اليوم الملتقى التفاكري حول الاحداث التي شهدتها مدينة كادوقي الاسبوع الماضي وخلفت اكثر من 27 قتيلا إن ما حدث مؤخرا بجنوب كردفان يعد تطورا غريبا لمجتع الولاية الذى عرف بالانسجام والتعايش السلمى.

وقال إن خطورة الاحداث الاخيرة تكمن فى تورط اطراف نظامية نتيجة ضعف التنسيق بينها مما فاقم المشكلة ، منبها الى القصور والبطء الذى صاحب معالجة الاحداث. واشار سيادته الى ان الحكومة بصدد اجراء عملية اصلاح للاجهزة الامنية حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث، مضيفا ان القيادة فى الخرطوم اتفقت على قيام محاكمات ميدانية للمتفلتين.