الخارجة: بعثة الأمم المتحدة لا تتضمن اي مكون عسكري او شرطي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة باخال تعديلات على مسودة مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن انشاء بعثة في السودان بما يتوائم مع رؤية السودان وأكد ان الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان وان برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن اي مكون عسكري او شرطي ، وان مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل حكومة السودان

وقال قمر الدين في بيان صادر عن وزارة الخارجية ” لقد تم اجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الاممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للامم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م لطلب مساعدات فنية تمثلت هذه المطلوبات في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للآجئين والنازحين، اضافة الى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية”.

واكد قمر الدين سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الاصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية.