الصحة: تسجيل (256) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (256) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (9) وفيات، بينما تماثلت (52) حالات جديدة للشفاء.

وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الجمعة الموافق 22 مايو 2020 م.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى (3628) حالة، متضمنة (146) وفاة.

ويتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، وهذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (424) حالة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.