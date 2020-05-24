شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب كلا من النائب الأول الأسبق للرئيس على عثمان محمد طه والوزير الأسبق عبد الرحيم محمد حسبن بفايروس كورونا.

وقد خضع طه وحسين للفحص وتاكد اصابتهما. وأبلغت أسرة عبد الرحيم (آخر لحظة) نقله أمس الأول الي مستشفى علياء اثر اصابته بحمى وضيق في التنفس ، الي جانب تأثره من داء السكري والضغط وقرر الاطباء ادخاله العناية المكثفة ولا يزال بها.

وكان معمل مستشفيين اكدا اصابة حسين بكورونا.

في السياق أبدت أسر معتقلي النظام السابق قلقها بعد انتشار الفايروس بسجن كوبر وتباطؤ السلطات في التعامل وفقا للاجراءات الصحية مع المعتقلين في ظل انتشار الجائحة وطالبت بالاسراع في ادخالهم الحجر الصحي نسبة الي ان بيئة السجن غير ملائمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة علي عثمان وعبد الرحيم محمد حسين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.