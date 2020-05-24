حمدوك يهني المواطنين بعيد الفطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء التهنئة للمواطنين بالعيد السعيد راجيا للبلاد الازدهار والخيرات.. وأشاد سعادته بالاطباء ودورهم العظيم في حماية البلاد. من الوباء الذي انتشر في الآونة الأخيرة …وحيا رئيس الوزراء شهداء السودان عبر التأريخ…وثمن مجهوداتهم التي تكللت بانتصار الثورة التي غيرت مفاهيم العالم نحو السودان واهله.

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