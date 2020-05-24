التعايشي يصل جنوب دارفور و يدخل في إجتماع مع أمن الولاية

وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي صباح اليوم، إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور يرافقه وزير شئون مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الدولة بوزارة البني التحتية والنقل،هاشم ابنعوف، وعدد من المسئولين.



وتأتي الزيارة في إطار حرص الحكومة على الوقوف على الأوضاع الأمنية وأحوال المواطنين والعمل علي تعزيز السلام والاستقرار بالولاية والتبشير برسالة السلام.

وسيعقد عضو مجلس السيادة التعايشي اليوم اجتماع مع لجنة امن الولاية .

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