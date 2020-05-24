موقع الخليج 365 يهنئ الشعب السوداني والأمة الإسلامية ومتابعيه بعيد الفطر...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تزف أسرة تحرير (موقع الخليج 365) أسمى آيات التهاني للشعب االسوداني والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

نسأل الله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا وأن يجعل عامنا هذا خيراً من سابقه، وأن يحف بلادنا بالخيرات ويبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل كيد أعداءنا في نحرهم وأن لا يسلط علينا من لا يرحمنا.

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جاء العيد هذا اليوم وبلادنا والعالم بأسره يعاني من تفشي جانحة كورونا، وفقدنا الالاف القتلى في الدولة الاسلامية ، نسأل الله أن يزيل هذه الغمة عن هذه الامة ويفرج الازمة عن السودان وان ينزل علينا خيراته وبركاته.

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