خرق للحظر في اطراف الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عملت مصادر صحفية أن اعدادا كبيرة من المواطنيين بالعاصمة الخرطوم غير ملتزمين بالإرشادات الصحية الوقائية وقرارات وزارة الصحة الاتحادية التي تحد من إنتشار مرض فايروس كورونا القاتل.

رغم تسجيل البلاد لارقام قياسية بالخرطوم قاربت حاجز ال3 آلاف إصابة رغم فرض الحظر الكلي.

وبحسب مصادر علمية للصحيفة فإن مواطني الأحياء الطريفة بأرياف وأطراف امدرمان يتجاهلون تماما تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا، والحظر الشامل ويقومون بتبادل الزيارات الأسرية والتواصل الإجتماعي خاصة في شهر رمضان ويتناولون الافطار في جماعات بما يعرف ب( البرش) خارج المنازل و أقامة صلاة التروايح في جماعات بالساحات وبعض المساجد ويذهبون إلى الأسواق الطرفية التي تفتح لساعات طويلة مخترقة قرار الحظر .

وجاهر مواطن بمنطقه الفتح يدعي ( ع . أ) غربي أم درمان انه وجيرانه يؤدون صلاة التروايح بالمسجد وكافة الأوقات كما أن النساء يجمتعن في المساجد والخلاوي لتلاوة القرآن في شهر رمضان منذ الحادية عشرة صباحا ويتفرقن لبيوتهن عند الواحدة ظهرا واوضح أن السلطات لم تمنعهم ولم تبلغهم رسالة بإغلاق المساجد منذ قرار فرض حظر التجوال الشامل.

وأكدوا إنهم على علم كامل بمخاطر جائحة كورونا ولكن مناطقهم لم تسجيل اي حالات إصابة أو اشتباه ولا يعرفون ما إذا كانت هنالك حالات أم لا رغم وجود وفيات بصورة كبيرة لكبار السن في أواسط الجيران وتشخيصعا ملاريا وحمى. كما لم تصلهم جهات توعوية تبصر مواطني هذه المناطق البسطاء بخطر المرض لذا فهم يعيشون حياتهم بصورة شبه عادية رغم انعدام المواصلات العامة التي تقلهم لوسط المدينة .

ومع قدوم عيد الفطر المبارك يتوقع ان يواصل سكان هذه المناطق في التواصل الاجتماعي والتقارب والذهاب للأسواق دون مراعاه لخطر ما قد يصيبهم جراء كورونا وتفشيها المحتمل في ظل عدم تمكن الصحة من إجراء اختبارات كشف كورونا على نطاق واسع.

وفي السياق ناشدت المواطنة ( ف ، ج) بمنطقة الفتح السلطات بأن تحسم فوضى كسر الحظر بفرض قرارات رادعة على المخالفين هناك ، خاصة في العيد الذي يتوقع أن يقوم فيه الناس بزيارات لتقديم المعايدات متجاهلين مرض كورونا .