امنة نوري: حل مشكلة الاطباء في السودان هو ان الطبيب العمومي يقابل اي مريض بعد اسبوعين من الحجز المسبق

معليش يا جماعة .. في سوء فهم عجيب و انطباع كبير انو الدكاترة السودانيين ما شغالين و مستهترين و بقتلوا الناس و بستحقوا الدق و بستحقوا القتل .

طيب تعالوا شوفوا وضع الدكاترة هنا في بريطانيا الدولة العظمى .. قسم بالله عشان تلاقي اي دكتور عمومي بتحجز مواعيد قبلها بي اسبوعين . و بعد اسبوعين عادي ممكن يلغوا ليك حجزك و تحجز من جديد . و الدكتور هنا ما مضطر يشرح ليك فحوصاتك حصل فيها شنو لانه ببساطة حتى فحوصاتك مهما كانت بسيطة بتاخد قريب شهر عشان تطلع . و لو فيها حاجة بتصلوا بيك و تحجز مواعيد كالعادة بعد اسبوعين تانيين عشان بس يدوك عليها الدوا المناسب.

و لو تعبت خااالص و مشيت الحوادث فأول شيء بواجهك في بريطانيا الدولة العظمى انو انت بأي حالة وجع فيك بتقيف قدام الشباك عشان تديهم بياناتك التفصيلية . و بعد كدة بختوك في الانتظار مدة 6 ساعات و دي قاعدة عندهم . في الستة ساعات دي قد يموت كثير من المرضى لكن دي طبيعة الشغل و مافي زول بعترض لو زوله اتوفى قبل ما الطبيب يشوف الكان حاصل ليهو شنو.

و مافي زول يقول لي اسعاف و ما ادراك .. لانو الاسعاف هنا عشان يتحرك يجيك بسألك سؤال منكر و نكير و احتمال كبير ما يتحركوا عليك اساسا بعدما سألوك و جرجروك لمدة ساعتين.

يا جماعة و الله حرام .. احنا في السودان بنمر كل مراحل العلاج دي خلال ساعات بسيطة و الطبيب بكون بين ايديكم و بعد دا كله برضو تقولوا بستاهل القتل !!!

ياخي انت لو داير الطبيب دا يكون انسان آلي و ما يتعب و لا يفتر و لا يشتغل لأي مريض تاني غير مريضك انت ، فياريت تقدم ليهو اقل مقومات بيئة العمل اللي هي الامان ثم الاحترام . و ياريت تعرف انو البقدمه ليك الطبيب السوداني 40 % من واجبه الوظيفي لكن 60% منه من انسانيته و جدعتنه لا اكثر . لان الظروف البشتغل فيها ما مفروض تسمح بأن يقدم اكتر من كدة. بس ايمانه بأن الطب عمل انساني هو الخلاهو يقدم اكتر . فإن كان حبيبك عسل و انت طول عمرك بتلحسه كله، فياريت اقل شيء تقدم ليهو الاحترام.

قد لا يكون اضراب الاطباء هو الحل .

لكن الحل هو ان الطبيب العمومي السوداني يقابل اي مريض بعد اسبوعين من الحجز المسبق و ان الطوارئ في السودان يعلق عليها لافتة واضحة ان الانتظار لمدة 6 ساعات.

اما الاخصائي فمقابلته لازم ما تتم الا عبر الطبيب العمومي و حلك يارجب.

مادام دايرين نقدم ليكم افضل الخدمات فلابد ان زمن و أطر العمل تكون معقولة. و لا شنو ؟!

دا اللي ماشين بيهو في اوروبا و الدول المتقدمة على قولم

و دا الحل الوحيد لمشكلة الاطباء في السودان.

#الحجز_المسبق_لمقابلة_الطبيب_السوداني

#الانتظار_في_الطوارئ_6_ساعات

د. آمنة نوري

*طبيبة سودانية