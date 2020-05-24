امنة نوري: حل مشكلة الاطباء في السودان هو ان الطبيب العمومي يقابل اي مريض بعد اسبوعين من الحجز المسبق

التاريخ: 24-مايو-2020
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معليش يا جماعة .. في سوء فهم عجيب و انطباع كبير انو الدكاترة السودانيين ما شغالين و مستهترين و بقتلوا الناس و بستحقوا الدق و بستحقوا القتل .
طيب تعالوا شوفوا وضع الدكاترة هنا في بريطانيا الدولة العظمى .. قسم بالله عشان تلاقي اي دكتور عمومي بتحجز مواعيد قبلها بي اسبوعين . و بعد اسبوعين عادي ممكن يلغوا ليك حجزك و تحجز من جديد . و الدكتور هنا ما مضطر يشرح ليك فحوصاتك حصل فيها شنو لانه ببساطة حتى فحوصاتك مهما كانت بسيطة بتاخد قريب شهر عشان تطلع . و لو فيها حاجة بتصلوا بيك و تحجز مواعيد كالعادة بعد اسبوعين تانيين عشان بس يدوك عليها الدوا المناسب.
و لو تعبت خااالص و مشيت الحوادث فأول شيء بواجهك في بريطانيا الدولة العظمى انو انت بأي حالة وجع فيك بتقيف قدام الشباك عشان تديهم بياناتك التفصيلية . و بعد كدة بختوك في الانتظار مدة 6 ساعات و دي قاعدة عندهم . في الستة ساعات دي قد يموت كثير من المرضى لكن دي طبيعة الشغل و مافي زول بعترض لو زوله اتوفى قبل ما الطبيب يشوف الكان حاصل ليهو شنو.
و مافي زول يقول لي اسعاف و ما ادراك .. لانو الاسعاف هنا عشان يتحرك يجيك بسألك سؤال منكر و نكير و احتمال كبير ما يتحركوا عليك اساسا بعدما سألوك و جرجروك لمدة ساعتين.
يا جماعة و الله حرام .. احنا في السودان بنمر كل مراحل العلاج دي خلال ساعات بسيطة و الطبيب بكون بين ايديكم و بعد دا كله برضو تقولوا بستاهل القتل !!!
ياخي انت لو داير الطبيب دا يكون انسان آلي و ما يتعب و لا يفتر و لا يشتغل لأي مريض تاني غير مريضك انت ، فياريت تقدم ليهو اقل مقومات بيئة العمل اللي هي الامان ثم الاحترام . و ياريت تعرف انو البقدمه ليك الطبيب السوداني 40 % من واجبه الوظيفي لكن 60% منه من انسانيته و جدعتنه لا اكثر . لان الظروف البشتغل فيها ما مفروض تسمح بأن يقدم اكتر من كدة. بس ايمانه بأن الطب عمل انساني هو الخلاهو يقدم اكتر . فإن كان حبيبك عسل و انت طول عمرك بتلحسه كله، فياريت اقل شيء تقدم ليهو الاحترام.
قد لا يكون اضراب الاطباء هو الحل .
لكن الحل هو ان الطبيب العمومي السوداني يقابل اي مريض بعد اسبوعين من الحجز المسبق و ان الطوارئ في السودان يعلق عليها لافتة واضحة ان الانتظار لمدة 6 ساعات.
اما الاخصائي فمقابلته لازم ما تتم الا عبر الطبيب العمومي و حلك يارجب.
مادام دايرين نقدم ليكم افضل الخدمات فلابد ان زمن و أطر العمل تكون معقولة. و لا شنو ؟!
دا اللي ماشين بيهو في اوروبا و الدول المتقدمة على قولم
و دا الحل الوحيد لمشكلة الاطباء في السودان.
#الحجز_المسبق_لمقابلة_الطبيب_السوداني
#الانتظار_في_الطوارئ_6_ساعات
د. آمنة نوري
*طبيبة سودانية
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كانت هذه تفاصيل خبر امنة نوري: حل مشكلة الاطباء في السودان هو ان الطبيب العمومي يقابل اي مريض بعد اسبوعين من الحجز المسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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