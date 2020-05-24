فيصل : إعتماد خطة لإجلاء السودانيين العالقين بالخارج .

اعتمدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية الخطة المقدمة لإجلاء السودانيين العالقين من الدول المختلفة وفقاً للإجراءات الصحية المتعلقة بالفحص والحجر الصحي المنزلي حسب النتائج والتصنيفات المتبعة .

وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في منبر سونا مساء امس عقب اجتماع اللجنة أنه سيتم الإعلان عن بداية تفويج العالقين والترتيبات المتعلقة بهم .

نص البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية بحسب وكالة السودان للانباء : في البداية نترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة والذي كانوا هم السبب فيما نحن فيه الآن من الحرية ، ونخص بالذكر في هذا التأريخ شهداء فض إعتصام القيادة العامة وشهداء المتاريس في ختام شهر رمضان المبارك .

السبت الموافق 23/مايو /2020 إجتماعها الراتب رقم 49 بقاعة الصداقة في الخرطوم ، حيث استعرضت فيه الموقف الصحي العام بالبلاد وترتيبات إعادة العالقين بسبب جائحة كوفيد 19 المستجد (كورونا) من المواطنين السودانيين في البلدان المختلفة .

وقد خلصت اللجنة للتالي :

أولاً: بخصوص عطلة عيد الفطر المبارك ، سوف يكون هنالك تشديد للحظر داخل ولاية الخرطوم ، خاصة في ما يلي الحركة بين المدن الثلاث وداخل كل مدينة بزيادة نقاط الإرتكازات النظامية جغرافياً وكذلك تجميد تصاريح المرور خلال العطلة ما عدا الفئات الضرورية مثل الكوادر الصحية والطبية والعاملين في المطار وغيرها . وذلك بقصد تقليل الحركة الإجتماعية بين المواطنين والحد من فرص الإختلاط وإنتشار الوباء.

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ثانياً : تعليق صلوات العيد والمناسبات الدينية والإجتماعية في كل الأماكن

ثالثاً : سوف تكثف وزارة الصحة ولجانها المختصة من عمليات المسوحات الميدانية والتقصي الوبائي في محليات الولاية المختلفة لإستقراء وضعية الإنتشارالوبائي في ولاية الخرطوم لتقدير إجراءات ما بعد إنتهاء فترة الحظر السارية حالياً ، عليه ترجو اللجنة من المواطنين التعاون مع فريق التقصي الوبائي التابعة لوزارة الصحة وتسهيل مهمتها .

رابعاً : فإن اللجنة قد اعتمدت الخطة المقدمة لإجلاء العالقين من الدول المختلفة وفقاً للإجراءات الصحية المتعلقة بالفحص والحجر الصحي المنزلي حسب النتائج والتصنيفات المتبعة . وسوف يعلن عن زمن بداية تفويج العالقين والترتيبات المتعلقة .

خامساً: تؤكد اللجنة على قراراتها السابقة بمنع السفر بين الولايات ومن وإلى ولاية الخرطوم وبالنسبة لمواطنينا الكرام في ولايات السودان المختلفة ، تود اللجنة التذكير بأن فرص الحد من إنتشار الوباء على نطاق أوسع يعتمد على التعامل الجاد مع الموجهات التي تقدمها السلطات الصحية والتعاون مع هذه السلطات بالتبليغ الفوري عن أي حالة إشتباه وتجنب كل ما من شأنه أن يساعد على نقل العدوى وإنتشارها مثل المناسبات الإجتماعية والمجاملات .

وأخيراً : نزجي لكم التهئنة بعيد الفطر المبارك والذي يحل علينا هذا العام في ظروف بالغة التعقيد بسبب الإنتشارالوبائي لفيروس كورونا المستجد وما سببه ويسببه من خسائر بشرية وشلل لعجلة الحياة في كل المناحي على مستوى العالم .

نسأل الله أن يرفع عنا البلاء ويعيد علينا هذه المناسبة وقد إنجلت الجائحة عن الناس أجمعين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)