كباشى:اجراءات صارمة حول احداث كادقلي

أعلن الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة قيام محاكمات للمتورطين في أحداث كادوقلي واتخاذ اجراءات صارمة حول الاحداث واعتبار ما حدث في ولاية جنوب كردفان تطوراً غريباً على مجتمع جنوب كردفان الذي عرف بالانسجام والتعايش السلمي بين مكوناته

وقال سيادته لدى مخاطبته الملتقى التفاكري حول الأحداث الأخيرة الذي شاركت فيه الادارات الاهلية وقوى الحرية والتغيير والنخب الفكرية والفنية بمقر حكومة ولاية جنوب كردفان اليوم، إن خطورة الاحداث الاخيرة تكمن في تورط اطراف نظامية نتيجة ضعف التنسيق بينها مما فاقم من المشكلة،و اشار الى القصور والبطء الذي صاحب معالجة الاحداث.

واشار سيادته وبحسب ( سونا) الى أن الحكومة بصدد اجراء عملية اصلاح للأجهزة الأمنية حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث،وأن القيادة فى الخرطوم اتفقت على قيام محاكمات ميدانية للمتفلتين.

ووجه عضو مجلس السيادة باجراء عملية حصار عاجلة منذ اليوم للاماكن التي توجد بها اسلحة غير مرخصة لنزعها، واشار الى وصول لجنة من المركز فى القريب العاجل لنزع السلاح ومصادرة عربات الدفع الرباعي

وقدم كباشي شرحاً وافياً لجهود الحكومة لتحقيق السلام بالبلاد من خلال المفاوضات التي يحتضنها منبر جوبا، مشدداً على أهمية التوصل الى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو حتى تنعم ولاية جنوب كرفان بالاستقرار والتنمية.

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واشار كباشي الي التنازلات التي قدمتها الحكومة من أجل السلام بفتح المسارات وتسهيل الحركة والتجارة ووصول المواد الغذائية لمناطق الحركة وأبدى تفاؤلا بالتوصل الى اتفاق سلام مع حركة عبد العزيز الحلو، واشار الى أن نقاط الخلاف معها ليست كبيرة.

وعبر عن سعادته بمستوى المشاركة في الملتقى والافكار التى قدمها المشاركون؛ وأبدى موافقته على عقد مؤتمر جامع لاهل الولاية فى المستقبل.

واستعرض اللقاء التفاكرى للفاعليات الشعبية بالولاية التاريخ المشترك والتعايش السلمى بين مكونات الولاية الاجتماعية والتاثير السلبي الذي خلفته الاحداث الاخيرة، وتناول المتحدثون اسباب المشكلة الاخيرة وكيفية معالجتها والعمل على عدم تكرارها في المستقبل، وأمن الجميع على أن الخروج من هذه المشاكل لن يتحقق الا باقرار السلام الشامل فى المنطقة.

وقد شدد والي ولاية جنوب كردفان المكلف اللواء الركن رشاد عبد الحميد على عملية نزع السلاح غير المرخص التي وصفها بالتحدى الكبير، واكد تمسك مجتمع الولاية بالتعايش السلمى والسلام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)