وفاة رجل أعمال سوداني و أحد أشقائه في تزامنٍ مفجع

غيب الموت مساء أمس السبت رجل الأعمال السوداني المعروف “الشيخ عبد الباسط”، وقبل أن يُقبر لحق به شقيقه “علي عبد الباسط” إلى الدار الآخرة في تزامن فاجع.

عرف “الشيخ عبد الباسط” بحسب صحيفة السوداني بورعه و إنفاقه في أعمال الخير، كما كان معروفاً بتلاوة القران بصوته المميز في صلاتي التراويح والتهجد بمسجد ابوبكر الصديق بالخرطوم بحري، حيث كان والشيخ الدوري والشيخ الفادني من الذين أحيوا سنة التهجد في ثمانينات القرن الماضي بمسجد ابوبكر الصديق وهو تحت التشييد.

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و ظل رفيقاً على مر سنوات لشقيقه “علي” الذي لحق به في وقت متزامن في الصلوات وفي المناسبات، وقدر الله ان يترافقا الي العلي القدير في هذه الليلة المباركة وقررت الأسرة ان يدفنا في قبر واحد بمقابر شمبات، في رفقة عجيبة، ليست مصادفة وإنما باقدار الله تعالى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)