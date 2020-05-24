التاريخ: 24-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وجه السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء التهنئة للمواطنين بالعيد السعيد راجيا للبلاد الازدهار والخيرات.. Advertisements وأشاد سعادته بحسب صحيفة اخر لحظة بالاطباء ودورهم العظيم في حماية البلاد. من الوباء الذي انتشر في الآونة الأخيرة …وحيا رئيس الوزراء شهداء السودان عبر التأريخ…وثمن مجهوداتهم التي تكللت بانتصار الثورة التي غيرت مفاهيم العالم نحو السودان واهله. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يهني المواطنين بعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.