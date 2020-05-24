حميدتي يدشن حساباته على مواقع التواصل

دشن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمدحمدان دقلو (حميدتي) حساباته الجديدة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستغرام، تويتر، يوتيوب).

وأكد حميدتي في كلمة بهذه المناسبة بحسب صحيفة اخر لحظة إهتمامه الكبير بالتواصل مع جميع شرائح المجتمع والإستماع للأفكار والآراء والمقترحات التي تساهم في تنمية وإستقرار البلاد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)