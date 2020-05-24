اصابة على عثمان وعبد الرحيم حسين بكورونا

أصيب كلا من النائب الأول الأسبق للرئيس على عثمان محمد طه والوزير الأسبق عبد الرحيم محمد حسبن بفايروس كورونا. وقد خضع طه وحسين للفحص وتاكد اصابتهما. وأبلغت أسرة عبد الرحيم صحيفة (آخر لحظة) نقله أمس الأول الي مستشفى علياء اثر اصابته بحمى وضيق في التنفس ، الي جانب تأثره من داء السكري والضغط وقرر الاطباء ادخاله العناية المكثفة ولا يزال بها.

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وكان معمل مستشفيين اكدا اصابة حسين بكورونا. في السياق أبدت أسر معتقلي النظام السابق قلقها بعد انتشار الفايروس بسجن كوبر وتباطؤ السلطات في التعامل وفقا للاجراءات الصحية مع المعتقلين في ظل انتشار الجائحة وطالبت بالاسراع في ادخالهم الحجر الصحي نسبة الي ان بيئة السجن غير ملائمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)