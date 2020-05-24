عاجل.. السودان تسترد أصولا بقيمة 4 مليارات دولار من البشير وأعوانه

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الأحد 24 مايو 2020
أعلنت هيئة مكافحة الفساد في السودان، عن مصادرة أصول بقيمة 4 مليارات دولار، من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته وأعوانه.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صلاح مناع، المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، التي تم تشكيلها العام الماضي قوله: "تتراوح قيمة الأصول والأسهم في شركات ومباني مختلفة ، وفق تقديراتنا الأولية، بين 5ر3 و4 مليارات دولار".
وتم سجن البشير، الذي أطاح به الجيش قبل نحو عام وسط احتجاجات عارمة ضد حكمه الذي دام نحو ثلاثة عقود، في ديسمبر 2019، بعد إدانته بحيازة ملايين الدولارات من العملات الأجنبية بشكل غير شرعي.
كما أنه متهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في دارفور بغرب البلاد.
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