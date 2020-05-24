- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 24 مايو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود، عن القبض على 5 خارجين عن القانون، نصبوا كمينا لعربات قادمة من منطقة النضيف يوم الخميس الماضي، وقتلوا 3 مواطنين.
وقال محمود في حديث له اليوم، إن الخارجين عن القانون، "أطلقوا وابلا من الرصاص على العربات، مستخدمين سلاحا رشاشا وبندقية "بي كي" وقاموا بنهب أموال التجار. وتم لاحقا القبض عليهم مع السلاح والمال المنهوب".
وأشار إلى أن الأمن مستتب ومستقر فى الولاية، مؤكدا استمرار الجهات المختصة في جمع السلاح وبسط الأمن في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 5 خارجين على القانون قتلوا 3 مواطنين في جنوب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.