عاجل.. رسالة هامة من "البرهان" بشأن ثورة ديسمبر

الأحد 24 مايو 2020

كتب وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن التمسك بمبادئ ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة في مجال الحرية والسلام والعدالة قولاً وفعلاً هو الطريق السليم للعبور بالفترة الانتقالية نحو الديمقراطية والحكم الرشيد وبناء دولة المواطنة التي ينعم فيها الجميع بحقوق متساوية، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

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وقال البرهان في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك: "نجدد التزامنا لكم بحماية ثورة الشعب المجيدة وإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية كاملة بما يحقق تلك المبادئ".

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أنّ حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تحقيق شعارات الثورة المتمثّلة في القصاص لأرواح شهداء ديسمبر (كانون الأول)، وأوضح أنّ ذلك سيكون أحدّ الثوابت التي لا تنازل عنها.

وقال حمدوك في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنّ "الشعب السوداني ثار من أجلّ الكرامة، وأكد أنّ أرواح شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة ستظلّ قنديل حقٍ يدلّ على طريق إنجاز حكومته لمهام الثورة. وتبقى العدالة وهي أولى شعارات ثورتنا الباسلة وتحقيق القصاص لأرواحهم الكريمة أحد الثوابت التي لا تنازل عنها على الإطلاق". وأضاف حمدوك "شهداء الثورة السودانية في ذاكرة شعبنا إلى الأبدّ.. سنصمدّ وسنعبر وسننتصر".