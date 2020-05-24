عاجل | السلطات تُقر خطة لإجلاء العالقين فى الخارج

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السبت 23 مايو 2020
اعتمدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية خطة لإجلاء السودانيين العالقين فى الخارج، وفقا للإجراءات الصحية المتعلقة بالفحص والحجر الصحى المنزلى حسب النتائج والتصنيفات المتبعة.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة - في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية - إنه سيتم الإعلان عن بداية تفويج العالقين والترتيبات المتعلقة بهم.
وأوضح أنه بخصوص عطلة عيد الفطر المبارك، سوف يكون هناك تشديد للحظر داخل ولاية الخرطوم، بزيادة نقاط الارتكاز الأمنية جغرافيا، وكذلك تجميد تصاريح المرور خلال العطلة، ما عدا الفئات الضرورية مثل الكوادر الصحية والطبية والعاملين في المطار وغيرها، بهدف تقليل الحركة الإجتماعية بين المواطنين والحد من فرص الاختلاط وانتشار الوباء.
وأشار إلى تعليق صلوات العيد والمناسبات الدينية والإجتماعية في كل الأماكن، مضيفا أن وزارة الصحة ولجانها المختصة ستكثف من عمليات المسح الميداني والتقصي الوبائي في محليات ولاية الخرطوم المختلفة لاستقراء وضعية الانتشار الوبائي لتقدير إجراءات ما بعد انتهاء فترة الحظر السارية
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