عاجل.. بشرى للسودانيين بشأن الخبزالمدعوم في العيد

السبت 23 مايو 2020 كتب وكالات أكد محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة تأمين تسليم حصص عطلة العيد من سلعة دقيق الخبزالمدعوم مقدما لولاية الخرطوم وبقية الولايات البلاد.

وقال إن الوزارة وجهة الولايات لاستلام حصتها من من الدقيق المدعوم زنة (50) كليو من المخزون الموجود ببورتسودان لتغطيتة احتاجاتها وتوفير احتياطى فى ظل ظروف الاجراءات الاحترازية لجاحئة كورونا وعطلة عيد الفطر المبارك. Advertisements وأكد أن عمليات الطحن بمطاحن الغلال مستمرة خلال فترة العيد حيث تم وضع برنامج ورديات للعاملين بالوزارة لمتابعة توفير السلع المدعومة من الدقيق والسلع الغذائية والابلاغ عن أى خلل للعلاج. واشار لتأمين توفير السلع الغذائية الاخرى للمواطنين من خلال عمل المصانع الوطنية وتسهيل حركة استيراد السلع الغذائية المستوردة من الخارج أثناء الحظر والعيد . وابان ان هنالك تواصل مع مصانع إنتاج الهواء السائل لتوفير غازات الأوكسجين وغاز التخدير لمد المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة ولائ للجهات التى تحتاج لغاز الأوكسجين والتخدير. وتقدم وكيل باسم وزارة الصناعة والتجارة بالتهنئته للشعب السودانى بعيد الفطر المبارك، وتمنى أن يجنب الله البلاد يحفظها من كل بلاء وشر وان يعوده الله على البلاد بالخير والرفاه، ونبه على الالتزام بارشادات وزارة الصحة أثناء فترة العيد والحظر.

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