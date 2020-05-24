عاجل.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالخرطوم

تسبب هطول أمطار بالخرطوم أمس، مصحوبة برياح خفيفة، في انقطاع التيار الكهربائي بعدد من أحياء وسط ومنطقة الشجرة وجنوب الخرطوم.



وقال عدد من المواطنين إن الأضرار التي تسببت فيها الرياح ادت لانقطاع الخدمة.

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