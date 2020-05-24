عاجل.. عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له يصلون ولاية جنوب كردفان

السبت 23 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 وصل الفريق أول ركن شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة اليوم إلي مدينة كادقلي حاضرة ولاية جنوب كادقلي على رأس وفد رفيع المستوى للوقوف على الأوضاع بالولاية على خلفية الأحداث التى شهدتها مؤخرا ؛ وضم الوفد الدكتور يوسف الضى وزير ديوان الحكم الاتحادى والسيد سيد احمد البدرى ممثل رئيس القضاء والفريق شرطة دكتورعثمان محمد يونس نائب مدير عام الشرطة؛ وممثل جهاز الأمن والمخابرات العامة اللواء عوض محمد احمد ؛والعميد ركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمى لقوات الدعم السريع؛ والاستاذ مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ؛والأمير حسين الزاكى.

Advertisements وكان فى استقبال الوفد بمطار كادقلى اللواء ركن رشاد عبدالحميد والى ولاية جنوب كردفان وطاقم حكومته والادارات الأهلية بالولاية وقيادات قوى الحرية والتغيير. ويشمل برنامج الزيارة التى تستغرق أربعة أيام عدداً من اللقاءات والفعاليات من بينها اجتماع مع حكومة الولاية ولجنة الأمن؛ بالإضافة إلى اجتماع مشترك مع الإدارات الأهلية وقوى إعلان الحرية والتغيير. كما يقوم الوفد بزيارة إلى محليتى الدلنج وأبو جبيهة.

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