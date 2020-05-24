فلسطين توجه صفعة قوية للإمارات و”كوهين” يشمت بـ”عيال زايد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسلم مساعدات طبية إماراتية وصلت إليها عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك عبر طائرة إماراتية خاصة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، في أول رحلة جوية علنية مباشرة بين الإمارات وإسرائيل.

ونقلت وكالة “معاً” الفلسطينية، عن مصادر مطلعة قولها، إن رفض استلام المساعدات جاء كون الإمارات لم تنسق مع دولة فلسطين بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن الحكومة ترفض أن تكون تلك المساعدات جسراً للتطبيع بين الإمارات والسعودية.

وفي السياق، أكد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، خبر الرفض الفلسطيني، معبراً عن شماتته بالإمارات، قائلاً: “يا شماتة يا خليجيين، الفلسطينيين بصقوا على وجوهكم وقالوا مش عايزين مساعاداتكم”.

وأضاف كوهين، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أنا قلت لكم حرام على كل قرش، فقراء بلدكم أولى”، وفق تعبيره.