إيران تكشف السبيل الوحيد لمواجهة إسرائيل وتتحدث عن تغير ميزان القوى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، اليوم السبت، أن “المقاومة والكفاح هما السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني”.

وقال بروجردي إن إيران “هي الدولة الوحيدة التي أكدت على مدى العقود الأربعة الماضية وقبل انتصار الثورة الإسلامية في تصريحات الإمام الراحل على عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وتأسيس دولتهم المستقلة في أرض فلسطين ومازالت ثابتة على موقفها هذا”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف: “لقد شهدنا دولا دخلت في حروب ضد الكيان الصهيوني لكنها جاءت في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات مع هذا الكيان اللاشرعي ولم تحصد شيئا سوى الاتفاقيات المذلة”.

وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أنه “وبعد تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني من قبل حزب الله تغير ميزان القوى لصالح جبهة المقاومة وشهدنا 5 حروب بعد العام 2000، هزِم فيها الصهاينة كلها”.

وأضاف، أن “النقطة اللافتة هي أن مقاومة الصهاينة ضعفت في الحروب الخمسة التي هزمت فيها واحدة تلو اخرى من 33 يوما إلى يومين في اخر حرب”، مؤكدا أن “المقاومة والكفاح هما الطريق الوحيد لمواجهة الصهاينة وأن تطبيع العلاقات وإقرار العلاقات التجارية وتأسيس الممثليات السياسية لدى الكيان الصهيوني من قبل بعض الحكام العرب في المنطقة لا يحل أي مشكلة بل يؤدي أيضا إلى إلحاق أضرار لا تعوض”.