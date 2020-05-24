شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجرى أمير قطر، تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا، ظهر اليوم السبت، بالرئيس الإيراني، حسن روحاني.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ظهر اليوم، بأن تميم بن حمد تبادل التهاني والتبريكات مع روحاني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دون ذكر تفاصيل أخرى.
فيما أوضحت وكالة “إرنا”، مساء اليوم السبت، أن حسن روحاني قد أبلغ أمير قطر بأن إيران لن تكون البادئة في أي حرب اطلاقا، حيث قال الرئيس الإيراني، إنه “فيما إذا تعرضت ناقلاتنا النفطية في بحر الكاريبي أو أي منطقة أخرى في العالم إلى مشكلة من جانب الأمريكيين، فإننا سنتخذ إجراء مماثلا ونعرضهم الى المشاكل؛ نأمل بأن لا يقدم الأمريكيون على إجراء خاطئ”.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر: بلادنا لن تكون البادئة في أي حرب اطلاقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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