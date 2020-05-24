ضاحي خلفان: إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر في قمة الخطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نصيحة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، قال فيها: “نصيحتي للسراج أن يحكم العقل ولا يحكم أردوغان.. ليبيا عربية”.

وتابع: “غزاة الترك لن يحققوا إلا الندامة، والجيش الوطني الليبي جنح إلى السلم، لكن مليشيات أردوغان رفضت السلم”، مضيفا: “من يريد الخير ليبيا يرحل دواعش أردوغان ويجنح إلى السلم”.

وقال في تدوينة أخرى: جيش وطني ليبي يقاتل المحتل التركي.. ومليشيات سورية داعشية تقاتل من أجل احتلال طرابلس من قبل أردوغان”، مضيفا: “إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الأفريقي في قمة الخطر”.

وتابع في تدوينة أخرى: “الخليفة العثماني مصر على إسقاط الأنظمة العربية فهو جوكر اللعبة في ثورات الربيع العربي”.

وأعلنت قوات الوفاق قفل الطريق الساحلي من قصر خيار إلى القويعة، الجمعة، حرصا على سلامة المسافرين من القصف العشوائي لما وصفته بـ”مليشيات حفتر” المحاصرة داخل مدينة ترهونة.

ومن جهة أخرى، أكد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة “للجيش الوطني الليبي”، المنذر الخرطوش، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات الوفاق، وقامت بإسقاطهما”.

ونقلت قناة “218”، اليوم السبت، عن الخرطوش قوله إن الطائرة الأولى تم إسقاطها في منطقة القريات، بينما الثانية تم إسقاطها في منطقة بو الغرب جنوب مدينة بن وليد، عارضا صور تظهر حطاما “للطائرات المسيرة التركية” التي تحركها “غرف عمليات تركية في قاعدة معيتيقة والكلية الجوية بمصراتة”- على حد قوله.