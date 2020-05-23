زاهر بخيت الفكي يكتب: فضوهوا والثُوار نيام..!!

التاريخ: 23-مايو-2020 فى : رأي 0 مشاهدة جيناك يا ساحة الخلاص

قرّرنا فيك الاعتصام

قاومنا زخات الرصاص

لمّلمنا أطراف الشتات

هتفنا بي قوة وثبات

يسقط نظام

دمّر مشاريعنا العِظام

كم فيهو فاسد ومرتشي

حتى الفتات

قسموهوا قدامنا اللئام

ما خلو شي

قرّرنا كُلنا نعتصِم

نجمع صفوفنا ونلتحِم

ننسى ماضينا الأليم

زمن الصراعات والخصام

نمشيها خطوات للأمام

حتى النهايات والختام

لا فُرقة تاني ولا انقسام

لا ننثني لا ننحني

لا نخشى من بطش النظام

من ظِل كتائب وأمنجي

لا دوشكا تُرعِب للأنام

لا آر بجي

عزمنا نبلغ للمُرام

(نطرّد خفافيش الظلام)

جينا بالجيش نحتمي

حاملين سلاح ثورتنا دي

صفقة وهُتاف

سلمية بس

(عدالة حُرية وسلام)

فجاءة والثوار نيام

اهتزت أوتاد الخيام

شُفنا الرصاص فوق راسنا حام

سكت الهُتاف خفت الكلام

فضوهوا أجمل اعتصام

الخاتمة كانت كم شهيد

في يوم حزين والدنيا عيد

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