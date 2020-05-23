بنك السودان المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة فئة 200 جنيه

الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه ، (الطبعة الثانية) ، وذلك خلال الفترة القادمة وحدد البنك علامة الورقة ذات اللون الأصفر في صور توضيحية و إعلان صوتي . وأكد البنكالمركزي أنه سيتم طرح ورقة ال200 الجديدة للجمهور عبر المصارف التجارية قريباً .

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