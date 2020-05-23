تراجع كبير في أسعار الدولار في السوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية تراجعا كبيرا يوم السبت في السوق السوداء بمنطقة السوق العربي وسط الخرطوم. وتم تداول الدولار ب (١٢٢) جنيها، الريال السعودي (٣٢)جنيها، الدرهم الإماراتي (٣٣) جنيها، اليورو (١٣٣) جنيها والجنيه الإسترليني (١٤٢) جنيها. وعزا متعاملون في السوق الإنخفاض إلى كثرة المعروض بعد أن هرع كثير من المواطنين إلىصرف مدخراتهم من النقد الأجنبي لمواجهة مستلزمات العيد وتوفير السيولة بعد الزحام الكبير الذي شهدته البنوك والصرافات الآلية في الأيام الماضية.

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