شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن أصحاب المغالق في عدد من الأحياء شكواهم من ركود في شراء الأسمنت والبوهية في الآونة الأخيرة فترة ما قبل العيد التي كان يقبل الزبائن على البوهية والأسمنت باعتبارهم ضمن تجهيزات العيد بتغيير لون دهان الجدران أو ترميم ماهو متهالك في المنزل استعداداً للعيد.

حيث أوضح أصحاب تلك المغالق بأن الإقبال ضعيف جداً في الشراء من المواطنين سوى القلة عكس المعتاد، وعزا بعضهم الأسباب إلى الحظر وعدم الزيارات الأمر الذي جعل المواطن غير محفز لتلك التجهيزات، بجانب الظروف المادية الصعبة التي يوظف فيها البعض ما يملكون من مال لشراء السلع الضرورية فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب المغالق.. ركود في شراء الأسمنت و البوهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.