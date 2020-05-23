ولاية الخرطوم: إنسياب الوقود والغاز خلال عطلة العيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت لجنة مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الإستراتيجية بولاية الخرطوم في إجتماعها برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الطيب الشيخ اليوم السبت، أن مستودعات الوقود والغاز ستعمل طوال عطلة عيد الفطر المبارك لتزويد المحطات بالوقود ومراكز التوزيع بالغاز، فيما تم تسليم المخابز حصتها من الدقيق.

واستعرضت اللجنة الترتيبات التي قامت بها لتأمين انسياب السلع الأساسية ورقابتها، وأكدت ضرورة أيلولة مسؤولية حصة الولاية من الوقود لإدارة النقل العام والبترول بالولاية وتحديد قنوات التوزيع، فيما تم التأكيد على إنشاء جسم رقابي موحد من كل الأجهزة النظامية ولجان المقاومة لاستلام الوقود من المستودعات ومتابعته حتى وصوله لمحطات الخدمة ومتابعة تزود المركبات.

وشدد الإجتماع على ضرورة إلزام المركبات بالمحطات التي خصصت لها، حيث أصبح وجود الشاحنات الضخمة في وسط المدن يشكل عائقاً في حركة المرور.

وأقرّ الاجتماع ضرورة الإسراع بتطبيق القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة الاتحادية بتمييز الدقيق المدعوم بعلامة دقيق مدعوم زنة (50) كيلو وذلك منعاً للتلاعب والتهريب، كما تم تحديد حصة كل مخبز تسلم له مباشرةً من المطاحن، وفي حال عجز المخبز عن استلام الدقيق سيتم التصرف فيه كمخزون بالمحليات وستقوم إدارات الدقيق التي ستنشأ بالمحليات بهذه المهمة.