مجلس الأمن والدفاع يستعرض الوضع الأمني والصحي بالبلاد

التاريخ: 23-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements انعقد بالقصر الجمهوري ظهر اليوم، اجتماع مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. واستعرض الاجتماع بحسب ( سونا ) الموقف الأمني والصحي بالبلاد، والخطط الأمنية خلال فترة عيد الفطر المبارك ، واتخذ عدداً من التدابير للعمل الوقائي والمنعي. وتناول الاجتماع زيارة أعضاء مجلس السيادة لعدد من الولايات وأمن على أهمية استمرارها في هذه المرحلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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