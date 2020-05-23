وفد من لجنة أزلة التمكين : يتفقد المرافق المستردة

التاريخ: 23-مايو-2020
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تفقد عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الاستاذ محمد الفكي سليمان والدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم عدداً من المرافق التى آلت لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعد ان استردادتها لجنة ازالة التمكين مؤخرا من عناصر النظام السابق .
وشملت المرافق التى قاما بزيارتها صباح اليوم مع وفد كبير من لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال وعدد من الأجهزة الاعلامية المحلية والعالمية بحسب صحيفة السودانى.
كل من فندق القراند هولي دي فيلا (الفندق الكبير) وبرج الغابة الذي يتكون من عدد 9طوابق بمنطقة استراتيجية بشارع الغابة بالخرطوم ورئاسة شركة دانفوديو بالخرطوم ( 2 ) ونادي ( AGC) بالجزء الغربي لمطار الخرطوم وحديقة الطفل وفندق السلام روتانا وعفراء مول ومنتزة الرياض بالاضافة الي رئاسة منظمة الدعوة الإسلامية وشركة رام للطاقة المحدودة .ووقف الوفد علي مزرعة عبد الباسط حمزة بحلة كوكو ومؤسسة معارج للسلام والتنمية بحي كافوري .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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