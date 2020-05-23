الدقير يطالب بالكشف عن المتورطين في فض الاعتصام

التاريخ: 23-مايو-2020
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قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن واجب السلطة الإنتقالية وأجهزتها العدلية هو الكشف عن المتورطين في مجزرة فض الاعتصام وتقديمهم للمحاكمة العادلة.
وقال الدقير في تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم، إن ذلك مطلب عدلي وأخلاقي ووطني لا مجال للتنازل عنه أو المساومة فيه، وأن جموع الثوار ترصد وتراقب وتنتظر ولن ترضى بغير المحاسبة العادلة بديلاً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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