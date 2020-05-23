التاريخ: 23-مايو-2020
0 مشاهدة
تفيد المتابعات بأن الإتحاد العام لكرة القدم يتجه لحسم مصير الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر موثوقة، وفق صحيفة الصيحة فإن إتحاد الكرة سيبحث مطلع شهر يونيو المقبل مصير الموسم الحالي الذي يفترض أن يسدل الستار عليه يوم 15 يونيو بحسب الروزنامة السابقة.
ووفق تأكيدات من مقربين، فإن الخيار الغالب وسط قادة وأعضاء الإتحاد هو إلغاء الموسم الكروي الحالي بالنظر للصعوبات العديدة والكبيرة التي تواجه مسألة استكماله، وبالتالي فإن الخيار الراجح والذي يجد ما يشبه الإجماع هو إلغاء الموسم، مع تحديد موعد فترة الانتقالات الصيفية وموعد إنطلاقة الإعداد للموسم الجديد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مرتقب بشأن مصير الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.