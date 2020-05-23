قرار مرتقب بشأن مصير الموسم

تفيد المتابعات بأن الإتحاد العام لكرة القدم يتجه لحسم مصير الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب مصادر موثوقة، وفق صحيفة الصيحة فإن إتحاد الكرة سيبحث مطلع شهر يونيو المقبل مصير الموسم الحالي الذي يفترض أن يسدل الستار عليه يوم 15 يونيو بحسب الروزنامة السابقة.

ووفق تأكيدات من مقربين، فإن الخيار الغالب وسط قادة وأعضاء الإتحاد هو إلغاء الموسم الكروي الحالي بالنظر للصعوبات العديدة والكبيرة التي تواجه مسألة استكماله، وبالتالي فإن الخيار الراجح والذي يجد ما يشبه الإجماع هو إلغاء الموسم، مع تحديد موعد فترة الانتقالات الصيفية وموعد إنطلاقة الإعداد للموسم الجديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)