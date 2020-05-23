صغيرون: استمرار العملية التدريسية بالجامعات تواجه تحديات كثيرة

التاريخ: 23-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قالت وزيرة التعليم العالي د. انتصار صغيرون، إن العملية التدريسية واستمرارها تواجه تحديات كثيرة على رأسها الوضع الصحي الناتج عن جائحة كورونا. Advertisements وكشفت الوزيرة في تغريدة لها على “تويتر”، اليوم، بحسب صحيفة السوداني عن شروع الوزارة في تنفيذ مبادرة الإسناد الاكتروني لعملية تدريسية، تعتمد على التقانات الإلكترونية لتوفير المواد التدريسية المتزامنة وغير المتزامنة للطلاب عبر منصة لإدارة التعليم وتأمين الوصول لهذه الخدمات عبر شبكات الهاتف السيار. وأكدت الوزيرة استخدام المنصة الإمكانات المتاحة بجامعة السودان المفتوحة. وتحديد ست جامعات لعرض محتواها التعليمي (بالتركيز على المستويات النهائية). الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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