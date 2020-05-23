ارتفاع كبير في أسعار الزيوت واسبيرات السيارات

التاريخ: 23-مايو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة Advertisements شهدت أسواق السيارات، ارتفاعا في أسعار الزيوت والبطاريات، بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وبحسب صحيفة (السوداني) فأن سعر الزيت (4) لتر قفز إلى الفي جنيه بدلا عن ألف جنيه. فيما قفز سعر البطارية نحو (6٫500) جنيه كأعلى سعر، و(5٫5) كأقل سعر وتشهد أسواق إسبيرات السيارات ركودا وضعفا في عمليات البيع و الشراء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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