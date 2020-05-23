حمدوك يستعجل وزارة العدل لإنجاز قانون رادع للاعتداء على الأطباء

أكد رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك عزم الدولة معالجة الإعتداءات على الأطباء عبر قانون رادع. وقال حمدوك في تغريدة له على _ تويتر_ اليوم، بحسب صحيفة السوداني أن الإعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية عمل غير مبرر ومرفوض تماماًً،

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واكد التزام الدولة بالمعالجة عبر القانون الرادع، وضرورة الإسراع في إجازة القانون المقترح من وزارة العدل لحماية الكوادر الصحية والطبية. وانشاء شرطة حماية المرافق الطبية والصحية وتأهيلها بالشكل المطلوب

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)