ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات السودان

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة تظهر تجمع لسحب رعدية ممطرة في أجزاء من ولايات ( البحر الأحمر، كسلا، نهر النيل، جنوب وشمال كردفان، شمال دارفور ).

ووفقاً لذلك وبحسب صحيفة السوداني من المتوقع أن تتسبب هذه السحب في هطول أمطار بكميات متفاوته في تلك الأجزاء مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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كما توقعت الهيئة أن تستمر السحب الرعدية الممطرة في التكون لتشمل معظم ولايات البلاد متسببة في هطول أمطار بكميات متفاوته في أجزاء متفرقة منه خلال اليوم ونوهت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)