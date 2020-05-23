اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات السودان

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 23-مايو-2020

0 مشاهدة

ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات السودان

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة تظهر تجمع لسحب رعدية ممطرة في أجزاء من ولايات ( البحر الأحمر، كسلا، نهر النيل، جنوب وشمال كردفان، شمال دارفور ).

ووفقاً لذلك وبحسب صحيفة السوداني من المتوقع أن تتسبب هذه السحب في هطول أمطار بكميات متفاوته في تلك الأجزاء مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

Advertisements

كما توقعت الهيئة أن تستمر السحب الرعدية الممطرة في التكون لتشمل معظم ولايات البلاد متسببة في هطول أمطار بكميات متفاوته في أجزاء متفرقة منه خلال اليوم ونوهت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

 

 

اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور سحب رعدية في أجزاء من ولايات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا