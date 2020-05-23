التاريخ: 23-مايو-2020
0 مشاهدة
طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالإسراع في الكشف عن الفاعلين الحقيقيين وتقديمهم للعدالة حتى لاتضيع الدماء هدراً، وحتى لا يصبح الإفلات من العقوبة ثقافةً في دولة تتجه نحو دولة القانون والحقوق.
وابان الحزب في بيان له اطلعت عليه أخبار الخليج 365 اليوم (السبت)
أنه في ذكرى الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق مئات من شباب الثورة السودانية المجيدة في محيط الاعتصام بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، تعود إلى الأذهان صور جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يستحق من قام بها أن يقدم لمحاكمة تاريخية تسجل في سفر التاريخ كأبشع جريمة ارتكبت غيلة وغدراً وخسةً ونذالةً في حق ثوار كان شعارهم سلمية سلمية، ولكي لا يفلت مرتكبوها من العدالة،
وأضاف البيان: نسأل الله أن يتقبل أولئك الشباب شهداء، ويجعل شهادتهم نبراساً للأجيال في سيرها الحثيث نحو الحرية والسلام والعدالة، وثمن الحزب – في بيانه – دور الجماهير الاتحادية التي كانت حضوراً مؤثراً في ميدان الاعتصام بعلمائها ومناضليها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادي الأصل يطالب بالإسراع في الكشف عن الفاعلين الحقيقيين لفض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.