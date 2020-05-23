إرتفاع كبير في أسعار الزيوت واسبيرات السيارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسواق السيارات، ارتفاعا في أسعار الزيوت والبطاريات، بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.وعلمت (السوداني) أن سعر الزيت (4) لتر قفز إلى الفي جنيه بدلا عن ألف جنيه. فيما قفز سعر البطارية نحو (6٫500) جنيه كأعلى سعر، و(5٫5) كأقل سعروتشهد أسواق إسبيرات السيارات ركودا وضعفا في عمليات البيع و الشراء.

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