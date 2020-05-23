الحكومة الإسبانية تعلن عودة “الليغا” وتكشف التاريخ

الخليج 365 : أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم، عن عودة كرة القدم بشكل رسمي في البلاد عن طريق عودة بطولة الدوري في الثامن من يونيو المقبل.

وكشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال تصريحات رسمية أدلى بها اليوم السبت، عن عدة إجراءات في ظل مكافحة فيروس (كورونا).

وقال سانشيز: “بتوصية من المجلس الأعلى للرياضة، تم منح الضوء الأخضر لعودة كرة القدم على المستوى الاحترافي في بطولة الدوري بداية من الثامن من يونيو”.

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