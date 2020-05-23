هجوم لاذع على وزيرة سودانية فى ذكرى فض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرضت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، إلى هجوم لاذع من قبل متابعي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تدوينة لها رأوا أنها لم تلبي أشواقهم في القصاص للشهداء بحسب تعليقاتهم.وكانت “البوشي” بحسب صحيفة السوداني قد نشرت تدوينة بمناسبة مرور عام على اعتصام فض القيادة الموافق 29 رمضان الماضي، احيت فيها ذكرى الشهداء، مؤكدة السير على دربهم، ببذل الغالي والنفيس فداءً للوطن الأمر الذي لم يروق لمعظم متابعيها واصفين تدوينتها بالهزيلة التي لاتلبي رغبتهم في أخذ القصاص لدماء الشهداء.بينما انتقدها آخرين على الصور التي صاحبت التدوينة قائلين: ” في ذكرى فض الاعتصام المفروض تجيبي صور فض الإعتصام مش صور الاعتصام وفلاشات الموبايلات”.