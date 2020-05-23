جمال الوالي المستهدف.. بقلم حسن محجوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لم يجمع المجتمع السودانى عامة والرياضي والمريخي على وجه الخصوص على شخصية مثل إجماعه على الدكتور جمال محمد عبدالله الوالي فكلما ذكر اسم الرجل وإلا وذكر معه الخير والفضائل..

* جمال الوالي شخصية تركت بصمتها الواضحة في الأعمال الإنسانية والخيرية والنهوض بالرياضة.. فمساهمته في الأعمال الإنسانية والخيرية والنهوض بالرياضة لا ينكرها إلا مكابر..

* جمال قاد نادي المريخ إلى مصاف الأندية العالمية خلال 14 عاما قضاها في رئاسة النادي وهو أصلاً جاء إلى نادي المريخ لإخراجه من أيام حالكة عاشها النادي بعد حادث أمغد الحزين الذي أودى بحياة نفر كريم من أبناء المريخ بجانب إصابات كبار رجالات مجلس الإدارة في العام 2003م..

* من خلال قيادة جمال الوالي لنادي المريخ في العام 2003 أظهر الرجل مقدرات إدارية فذة وقدم الكثير من المبادرات والابتكارات لتطوير نادي المريخ أبهرت الوسط الرياضي فكسب شهرة سريعة مما جعل أهل المريخ يتمسكون به ويرفضون ترجله عن رئاسة النادي.. وظلت الجماهير تحاصره باستمرار وتهتف هتافها الشهير (لن نوالي غير الوالي) ورغم زهد الوالي في الاستمرارية بالعمل الرياضي المنهك صحياً ومالياً وأسرياً والذي يتطلب تقديم الكثير من التضحيات لكنه فشل في مقاومة الحصار الجماهيري فأرغموه على الاستمرارية حتى العام 2016م ولا زال الكثيرون يطالبون بعودته حيث ترك فراغاً كبيراً بترجله عن قيادة النادي.

* جعل جمال الوالي نادى المريخ ناديا جاذبا امتدت سمعته إلى الآفاق الأفريقية والعالمية فضلاً عن العربية.. خاصة بالتطور الكبير الذي حدث في البنيات الأساسية حيث تحول الاستاد والملعب إلى مفخرة بالعمل الكبير والتحديث في االملعب والنفق وغرف اللاعبين والفرق الزائرة والحكام والإضاءة والطابق الثاني.. حتى تحول استاد المريخ إلى استاد عالمي تشرف بحضور رئيس الاتحاد الدولي بلاتر ورئيس الاتحاد الأفريقي عيسى حياتو في عدة مناسبات منها بطولة الشان الأفريقية هذا بجانب استضافة فاصلة مصر والجزائر العالمية التي تابعها كل العالم عبر جميع وكالات الأنباء والفضائيات العالمية.. كما أصبح استاد المريخ هو الملعب الدولي الرسمي للمنتخبات السودانية وبعض الفرق السودانية التي تمثلنا خارجياً..

* وأحدث جمال الوالي طفرة في التعاقدات مع أبرز اللاعبين الأفارقة والعرب مثل إيداهور وكليتشي وساكواها وعبدالكريم النفطي وهيثم مرابط وعلي النونو وعلاء الزهرة وعصام الحضري وجمال سالم ومشاهير المدربين مثل الألماني فيستر والفرنسي غارزيتو والمصري حسام البدري..

* وامتدت شهرة المريخ إلى أوروبا بمواجهة بايرن ميونيخ بطل العالم وبطل أوروبا وقتها وشالكا الألماني وزينيت الروسي.. وحاز الرجل على لقب أكثر رئيس ناد عربي شهرة وشعبية وتم تكريمه بمشاركة النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا في استاد المريخ..

* جمال الوالي لم يكن غريبا على دنيا المال والأعمال فقد ارتكز في هذا المجال وورثه من والده الشيخ (محمد عبدالله الوالي) كبير مزراعي القضارف واحد القيادات النقابية والسياسية بمشروع الجزيرة..

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* جمال الوالي رجل عصامي ارتكز على ارث والده وبنى نفسه بنفسه لما يتميز به من ذكاء حاد فبعد تخرجه من جامعة بيروت بالاسكندرية واصل تعليمه بالولايات المتحدة الأميركية وبعد عودته دخل في شراكات مع بعض رجال الأعمال ومن ثم كون أعماله التجارية الخاصة وبمباركة اهتمامه بالجوانب الإنسانية والخيرية..

* جمال ورث ذكاء والده في إدارة أعماله التجارية فله عين فاحصة وقراءة عميقة لكل ما يدور من حوله وهذه الخاصية يتفرد بها دون سواه من رجال المال والأعمال وهو رجل مؤمن لم تصرفه اعماله التجارية من الاهتمام بالجوانب الإنسانية والخيرية ودونكم تلك الحشود من البسطاء التى تصطف أمام منزله دون سائر منازل رجال المال.. والرجل له إسهامات خيرية وإنسانية لا حصر لها لأهل الرياضة بجانب دعمه للكثير من النشاطات والجمعيات والأندية الرياضية الصغيرة بالسودان وتكفله بعلاج المئات فى المستشفيات السودانية وخارج السودان..

* قال جمال فى أحد اللقاءت: (انا لا أحسب نفسي من أهل الثروات في السودان، أعتقد أنني في التصنيف من ضمن آلاف، وأعترف أن رصيد الإنسان في الدنيا معرفته وعلاقاته وصلته وارتباطه بالناس، أما إذا تحدثنا عن الثروة بمفهومها العام أعتقد أنه مافي شيء خافي في زمن المعلوماتية والشفافية، الثروة تقاس بما يمتلكه الإنسان من أعمال، من أرصدة سواء كانت داخل أو خارج السودان، وهذه معلومة متاحة للجميع).

* سقت هذه المقدمة بعد أن شاع في بعض منصات التواصل الاجتماعى بأن جمال الوالي يملك مائة ألف فدان فى مدينة الباقير.. جمال بنفسه رد على هذه المزاعم بقوله (إن الباقير كلها لا توجد فيها هذه المساحات من الأراضي والحديث عن امتلاكي لمائة ألف فدان حديث ساذج.. المزرعة كبيرة ونصيبى عشرون ألف فدان وهذه نفسها تم بيعها.. ولم يعد لي شيء)..

* جمال الوالي رجل مستهدف من قبل البعض وهناك من يحاول تشويه صورة هذا الإنسان المحبوب السخي المهذب ولكن العدالة انصفته عندما جاء الرد الشافى والحاسم من نائب رئيس لجنة التفكيك وعضو مجلس السيادة محمد الفكى سليمان عندما نفى صدور قرار من اللجنه بمصادرة قطع أراض بمنطقة الباقير أو إدانة أي شخص بموجب الخطاب المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وأضاف إن الخطاب المتداول يعتبر مذكرة داخليه ستفتح اللجنة تحقيقاً حول تسريبه لتفادي مثل هذه التجاوزات مستقبلاً..

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* جمال الوالى مؤتمر وطني مثل الألاف غيره من العاملين في الدولة والمؤسسات، ولكن ليس كل من انتموا للحزب الحاكم فاسدين ولو كان فاسداً لما فقد شركة أفراس بسبب الضرائب الباهظة التي فرضتها دولة المؤتمر الوطني على الشركة.. فهل نرفع حبل المشنقة حول رقبة رجل عفيف ونظيف بجريرة الانتماء إلى المؤتمر وهل أدين بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة؟.. ولم الاستعجال ولجنة التفكيك تعمل على تعرية المتورطين وفضحهم بالأرقام والمستندات؟..

* قلت لجمال عندما خرج من المعتقل دون أن يجدوا سببا لاعتقاله.. لقد نسجت حولك روايات وقصص ولكن الزمن كفيل بإظهار الحقيقة وسوف يعرف الناس بأنه ليس كل من انتمى للمؤتمر الوطني بضرورة أن يكون فاسدا خصوصا لمن كان فى أخلاقك ونبلك والتي يعرفها القاصي والداني ونحن نثق فى لجان التفكيك ومجريات العدالة بأنها سوف تنصفك وسماحة خلقك ونبلك وفضائلك على المجتمع كافة بحول الله سوف تقيك من كل شر واستهداف..

* وأختم بما وجهه جمال الوالي للصفوة (مريخاب السعد وفخر البلد).. أقسم بالله العظيم لم يدخل على نادي المريخ أي مال حرام وما وجدته من الحكومة لم يكن أكثر من الدعومات التي كانت توزع لناديي القمة المريخ والهلال ولجنة التفكيك تعمل وتقلب فى الملفات وإذا وجدت ما ذكرته لكم حينها حاسبوني..