(590) مليون جنية منحة عيد الفطر للعاملين بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت الأستاذة إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة عن إنطلاقة صرف منحه عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة علي أن يستمر الصرف الي يوم غدا السبت وأكدت إخلاص في تصريح لـ(سونا) أن جملة كلفة منحة العيد لعدد 61 الف عامل بولاية الجزيرة بلغت 590 مليون جنية، وأوضحت أن الولاية ستشرع في صرف مرتبات شهر مايو الجاري عقب عطلة عيد الفطر مباشرة .

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