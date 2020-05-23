كايزر شيف الجنوب افريقي ينهي اتفاقه مع حارس الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انهي نادي كايزر شيف الجنوب افريقي اتفاقه مع حارس مرمي الهلال اليوغندي جمال الذي انتهت فترته مع الهلال وكان اللاعب قد اخطر الهلال برغبته في المغادرة بعد توقف الهلال عن دفع مرتباته خلال الفترة الاخيرة ويتوقع ان ينضم اللاعب رسميا للدوري الجنوب افريقي اعتبارا من اكتوبر المقبل.

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