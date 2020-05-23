تحديد محطات الوقود لتزويد المركبات الملاكي بالابيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن يس حمد بشير مدير الإدارة العامة للتجارة والتعاون والبترول بولاية شمال كردفان أن الحكومة تعمل علي خدمة المواطنين كافة، ونوه للتعديل الذي طرأ في توزيع محطات الوقود المزمع فتحها اليوم الجمعة لخدمة المواطن بمناسبة فرحة عيد الفطر المبارك داعيا من الجميع الالتزام التام بعدم الحركة داخل المدن بجانب اتخاذ كافة الاشتراطات والتحوطات الوقائية لفيروس كورونا. وقال حمد بشير في تصريح لـ(سونا) ان التعديل يوضح أن تكون محطة ماثيو المطار خاصة بالقوات النظامية علي أن تعتمد محطة الميثاق السكة حديد للمركبات الملاكي، وشدد مدير التجارة والبترول علي أهمية أن يتم صرف الوقود عبر البطاقة الذكية الخاصة بالوقود وقطع بعدم تزويد الحافلات وعربات الامجاد والتاكسي والتكتك وذلك منعا للحركة وتماشيا مع طرق الوقاية ضد جائحة كورونا . وعليه يصبح توزيع المحطات علي هذا النحو – محطات تزويد البنزين – امونيا الصالحين، ابسكو 13 ، الكريمت الجامعة، الميثاق السكة الحديد، المتحدة القيادة ، ماثيو المطار .. للقوات النظامية ، النيل الجنوبية جوار نادي المريخ .. مؤسسات. محطة واحدة للجازولين، قازبيرو كريمة شمال .